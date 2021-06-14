ВСУ испытали парашютные системы, сделанные в Украине

Отечественные тормозные парашютные системы испытали в Воздушных силах ВСУ. Они предназначены для самолетов типа Су-27 и МиГ-29, сообщает 24 Канал.

Об этом информирует Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины Производителем систем является компания "Авиационные системы Украины". В фейсбуке Национальной ассоциации оборонной промышленности подчеркнули, что испытания прошли успешно.

Это закреплено в соответствующем акте Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники Украины.

Отечественные парашютные системы допустили к штатному использованию в ВСУ. Такое решение приняло управления регулирования госавиации совместно с командованием Воздушных сил.

Фото с фейсбука Национальной ассоциации

Отметим, что тормозные парашютные системы используют, чтобы сократить тормозной пути на реактивных, военных и определенных видах транспортных самолетов.

Впервые о предстоящих испытаниях украинских тормозных парашютов для самолетов типа Су-27 и МиГ-29 сообщали еще в октябре 2020 года.

Тогда обратили внимание на то, что Воздушные силы ВСУ впервые за почти 30 лет могут получить новые отечественные парашюты. Раньше их закупали в России.