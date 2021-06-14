Байден: смерть Навального сильно навредит России

Президент США Джо Байден заявил, что смерть российского оппозиционера Алексея Навального станет еще одним признаком того, что Россия не намерена соблюдать базовые права человека. Смерть оппозиционера, по словам Байдена, будет трагедией, сообщает РБК-Украина.

Об этом речь шла на брифинге Байдена после саммита НАТО.

"Смерть Навального будет еще одним признаком того, что у России нет намерения соблюдать базовые права человека, это будет трагедия" , - сказал Байден, отвечая на вопрос о том, как возможна смерть или убийство Навального в тюрьме может повлиять на отношения между РФ и США.

По словам американского президента, это сильно повредит отношениям РФ с остальным миром и с ним лично.

Оппозиционер Навальный сейчас находится в российской колонии, куда его отправили после возвращения из Германии. В Германии Навальный лечился от последствий отравления, к которому причастна Россия.