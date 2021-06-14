Кулеба рассказал, что стоит за отказом принимать Украину в НАТО

Главное препятствие к предоставлению Украине плана действий по членству в НАТО именно сейчас - это нежелание отправлять такой сигнал РФ, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы должны честно сказать, что главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас - это нежелание отправлять такой сигнал РФ, и стратегия заключается в том, чтобы работать с теми скептиками, странами, которые еще имеют какие-то обеспокоенности, но параллельно продолжать путь трансформации Украины в интересах украинского народа", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" в понедельник.

Кулеба подчеркнул, что Украина уже сделала достаточное количество реформ, чтобы получить ПДЧ в НАТО.