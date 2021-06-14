Премьер Дании: НАТО становится все более политической организацией

Североатлантический альянс становится все более политической организацией на фоне новых угроз, требующих новых подходов. Такое мнение в понедельник высказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен после саммита НАТО, сообщает ТАСС.

"Одно из того, в чем все мы согласны, - это НАТО, которая становится все более политической организацией" , - цитирует главу правительства Ritsaus Bureau Agency.

Фредериксен поясняет, что угрозы, с которыми приходится иметь дело, со временем меняют характер. Это проявляется, например, в киберпространстве и в области жизненно важных инфраструктур, занимающих сегодня значительно больше места в обществе, чем раньше. Следовательно, подходы к решению этих проблем должны быть тоже иными.

Состоявшийся саммит Фредериксен называет "необычайно успешным", а также "открытием новой главы в альянсе". Особенно порадовала премьер-министра озвученная президентом США Джо Байденом поддержка НАТО.