Байден: война на Донбассе не помешает вступлению Украины в НАТО

Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО, состоявшегося 14 июня в Брюсселе, высказал свой взгляд на вступление Украины в Североатлантический альянс, сообщает Страна.ua.

По его словам, военный конфликт на Донбассе вовсе не исключает принятие Украины в Альянс новым членом. Видео выступления американского лидера опубликовано в соцсетях Белого дома.

"Ситуация на Донбассе не исключает возможности вступления Украины в НАТО" , - сказал 46-й президент США.

Это очень важное заявление, потому что ранее считалось, что страны с незакрытым военным и территориальным конфликтом в НАТО не берут.

Между тем в той же речи Байден открыто признал, что против вступления Украины в НАТО сейчас, так как она не соответствует критериям. Президент США полагает, что Киеву сначала надо избавиться от коррупции.