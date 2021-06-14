Байден заявил, что война на Донбассе не помешает вступлению Украины в НАТО
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО, состоявшегося 14 июня в Брюсселе, высказал свой взгляд на вступление Украины в Североатлантический альянс, сообщает Страна.ua.
По его словам, военный конфликт на Донбассе вовсе не исключает принятие Украины в Альянс новым членом. Видео выступления американского лидера опубликовано в соцсетях Белого дома.
"Ситуация на Донбассе не исключает возможности вступления Украины в НАТО", - сказал 46-й президент США.
Это очень важное заявление, потому что ранее считалось, что страны с незакрытым военным и территориальным конфликтом в НАТО не берут.
Между тем в той же речи Байден открыто признал, что против вступления Украины в НАТО сейчас, так как она не соответствует критериям. Президент США полагает, что Киеву сначала надо избавиться от коррупции.