Зеленский прокомментировал решение саммита НАТО по Украине

В Офисе президента заявили, что Украина положительно восприняла решение сегодняшнего саммита НАТО, который подтвердил перспективу членства в альянсе, а План действий по членству (ПДЧ) назвал неотъемлемой частью этого процесса, сообщает Лига.net.

Об этом информирует пресс-служба ОП.

"Мы благодарны членам НАТО за такое вполне логичное решение, которое полностью подтвердило решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года" , – сказал президент Владимир Зеленский.

Вместе с тем отметил он, в решении отсутствуют конкретные временные рамки следующих шагов в нашем сближении с НАТО, "на которые мы надеялись".

"Мы продолжим курс на реформы в сфере безопасности и обороны с тем, чтобы еще больше соответствовать стандартам совместимости с государствами-членами НАТО" , – сказал Зеленский.

Он считает "бесценным вкладом" в безопасность всего евроатлантического пространства противостояние Украины российской агрессии.

В ОП сообщили, что в своих дальнейших двусторонних переговорах с лидерами государств-членов НАТО президент продолжит детальное обсуждение евроатлантических стремлений Украины.

Об этом в частности пойдет речь на его встрече с президентом США Джо Байденом во время запланированного визита в Соединенные Штаты.