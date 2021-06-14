Украина будет убеждать новое правительство ФРГ дать оружие

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на то, что Германия отказывается предоставлять Украине оружие. По его словам, позиция действующего немецкого правительства уже не изменится, сообщает РБК-Украина.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу "Свобода слова" на ICTV. Кулеба напомнил, что осенью этого года в Германии пройдут парламентские выборы и будет сформировано новое правительство. Именно на новое немецкое правительство у Украины есть надежды.