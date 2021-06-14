Власти РФ будут разыгрывать авто за прививки от COVID-19

Процесс вакцинации "Спутником V" в Российской Федерации идет крайне медленно из-за нежелания людей прививаться препаратом сомнительного качества. Такое положение вещей вынуждает власти придумывать различные поощрения для россиян, решившихся на прививку "Спутником, сообщает Телеграф.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у москвичей будет шанс выиграть автомобили.﻿ Розыгрыш авто стоимостью 1 млн рублей будут проводить раз в неделю. Собянин сообщил, что в Москве уже работает программа поощрения людей, которым более 60 лет. Сейчас дополнительно власти хотят стимулировать к вакцинации всех москвичей в возрасте от 18 лет.

"Раз в неделю будут разыгрывать 5 машин, которые стоят около 1 миллиона рублей. Результаты розыгрышей будут объявлять каждую среду, начиная с 23 июня, в эфире канала "Москва 24"" , – отметил чиновник.

В новой программе смогут участвовать все, кто получил первую дозу вакцины с 14 июня по 11 июля. Впрочем, мэр Москвы не указал, каким именно препаратом нужно прививаться. Скорее всего, речь идет об отечественной вакцине "Спутник V". Также в официальном сообщении городского головы говорится, кто профинансировал такую инициативу.

"Но главный выигрыш для тех, кто прививается, нельзя сравнивать ни с одной машиной. Это собственное здоровье и душевное спокойствие" , – подчеркнул Собянин.

Следует отметить, что на сегодняшний день эффективность российской вакцины "Спутник V" не подтверждена профильными международными органами.