В харьковском хостеле изнасиловали несовершеннолетнюю

Полиция Харькова задержала 43-летнего мужчину, который в понедельник, 14 июня, изнасиловал 17-летнюю девушку в хостеле, сообщает Корреспондент.

Об этом информировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. По предварительным данным, инцидент произошел во второй половине дня. Подозреваемый и пострадавшая были соседями по хостелу.

"К ней в комнату зашел сосед и, используя физическое превосходство, изнасиловал. После совершенного злоумышленник, незаконно завладев мобильным телефоном потерпевшей, покинул место преступления" , - говорится в сообщении прокуратуры.

Правоохранители задержали мужчину примерно через час после случившегося. Ему инкриминируют изнасилование, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица (ч.3 ст.152 УК).

Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства дела.