Роману Протасевичу предъявили обвинения

Оппозиционному белорусскому журналисту Роману Протасевичу, которого задержали во время принудительной посадки самолета Ryanair, объявили обвинения, сообщает Зеркало недели.

Об этом заявил председатель Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора, передает Belta. По словам главы белорусского следкома, Протасевича обвиняют в:

организации массовых беспорядков;

нарушении общественного порядка;

разжигании социальной розни;

По словам Гора, пока следователи направляют запросы в другие страны, чтобы выяснить, какие именно источники финансирования имел оппозиционный канал Протасевича Nexta.