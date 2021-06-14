Израиль отменил масочный режим в общественных местах

В Израиле отменили требование носить защитные маски в общественных местах. Решение вступает в силу с 15 июня, сообщает УНИАН.

Глава министерства здравоохранения профессор Хези Леви подписал соответствующую поправку к указу об общественном здравоохранении.

Маски можно не носить в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте, учебных заведениях и других закрытых помещениях.

Исключение составляют гериатрические заведения, дома престарелых, некоторые отделения больниц. Также остается в силе требование носить маску на протяжении всего перелета на борту самолета.