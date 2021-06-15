Кому в Украине платят от 200 тыс. грн в месяц

В Украине самую высокую зарплату предлагают пилоту вертолета. Он может зарабатывать до 230 тыс. грн в месяц. Руководители направлений и компаний, зависимо от направления, могут рассчитывать на заработок в размере от 100 тыс. грн, сообщает Обозреватель.

Это следует из данных кадрового портала work.ua. Стоит отметить, что средняя зарплата в Киеве составляет всего лишь 16,5 тыс. грн.

Пилот вертолета – зарплата от 200 до 230 тыс. грн

Среди требований: образование по летной специальности, лицензия пилота гражданской авиации и владение английским языком. Кроме того, нужно иметь минимум 750 часов полетов.

"Конкурентный уровень зарплаты, возможность постоянно повышать уровень своей подготовки, медицинская страховка на период выполнения непосредственных должностных обязанностей" , – говорится в объявлении.

Руководитель направления бизнеса в Днепре – от 100 до 270 тыс. грн

Среди требований: высшее образование, опыт работы операционным или коммерческим директором, возможность расчета инвестиционной привлекательности рынка, знание маркетинга.

"Обязанности: разработка стратегии по выводу на рынок Европы и США нового продукта, реализация маркетинговых мероприятий, по продвижению продукта на рынке, достижение цели по доли рынка, объема продаж и прибыльности" , – говорится в объявлении.

Финансовый директор в компанию – 160 тыс. грн

Кандидат должен иметь опыт работы от семи лет на аналогичной должности, высшее образование, квалификация ACCA/CPA, знание налогового законодательства, опыт в составлении отчетности IFRS и US GAАP.