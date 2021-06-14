Укрпошта выпустила новую марку с изображением Севастополя

"Укрпочта" в День Севастополя, 14 июня, ввела в оборот новые почтовые марки с изображением достопримечательностей города - Балаклавской бухты, Херсонеса Таврического, Памятника затопленным кораблям, а также набережной Севастополя, сообщает Цензор.НЕТ.

Новые марки вошли в серию "Красота и величие Украины", которая выходит с 2013 года, передает пресс-служба "Укрпочты". Первый блок почтовых марок этой серии назывался "Автономная Республика Крым" и содержал в себе марки "Аю-Даг", пгт Гурзуф. Южный берег Крыма", "Бахчисарай. Ханский дворец", "Севастополь. Владимирский собор в Херсонесе".

Новые марки вошли в серию "Красота и величие Украины", которая выходит с 2013 года. Первый блок почтовых марок этой серии назывался "Автономная Республика Крым" и содержал в себе марки "Аю-Даг", пгт Гурзуф. Южный берег Крыма", "Бахчисарай. Ханский дворец", "Севастополь. Владимирский собор в Херсонесе".

Гашение марок прошло в понедельник на Главпочтамте в центре Киева. В "Укрпочте" напомнили, что ранее Севастополь появлялся на марках другой серии - "Области и административные центры Украины", которая выходила с 2000 по 2005 год.