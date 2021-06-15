Для украинцев введут сертификацию компьютерных навыков

Украинская ассоциация специалистов информационных технологий при поддержке Министерства цифровой трансформации внедрит в Украине международную сертификацию навыков владения компьютером ICDL, сообщает Цензор.НЕТ.

Об этом передает пресс-служба Минцифры. CDL (International Computer Driver Licence) - это сертификация, позволяющая людям подтвердить свои навыки работы с компьютером по международному стандарту. ЮНЕСКО выделяет ICDL в качестве примера международной грани компетенций.

Сертификация ICDL доступна в более чем 100 странах. Это сеть с более чем 20 тысячами тестовых центров, которая обеспечивает более 70 млн сертификационных тестов для 16 млн человек во всем мире.

Сертификат может понадобиться при поступлении в вузы во многих странах, при трудоустройстве в частные компании, для обучения и подтверждения цифровых навыков государственных служащих.

Украина - участник программы ECDL/ICDL с 2003 года. У нас действует сеть тестовых центров, в которых можно пройти сертификацию. Министерство цифровой трансформации подписало меморандум с Украинской ассоциацией специалистов информационных технологий, являющейся представителем ICDL в Украине.

Планируется создать цифровую учебную систему из 22 учебных модулей, которые охватят все необходимые цифровые компетентности, согласно европейскому видению.

Материалы по модулю "Украинский цифровой гражданин" будут доступны бесплатно. Тренировочное онлайн-тестирование должны запустить на портале "Дія.

В Европе ICDL ранее был известен как ECDL (European Computer Driver Licence) с момента запуска в 1997 году до 2019 года. После ребрендинга он получил новое название - ICDL Identity, который официально объединил ECDL и ICDL.

ECDL/ICDL как стандарт компьютерной грамотности признан Европейской комиссией, ЮНЕСКО, Советом Европейских Профессиональных Информационных Обществ, Европейским обществом информатики, министерствами образования разных стран.