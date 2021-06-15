В Черниговской области на взятке "погорел" полковник ГСЧС
Правоохранители задержали одного из руководителей Черниговского районного отдела ГСЧС при получении взятки, сообщает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, чиновник лично посетил место работы предпринимателя, занимающегося распилом древесины, информирует пресс-служба ГБР. После осмотра он указал на недостатки и предложил свою "защиту" от инспекторов по противопожарной безопасности.
За такую услугу предприниматель должен был периодически платить. Подполковника ГСЧС задержали во время получения первого транша взятки.
Взяточнику сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.