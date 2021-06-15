Байден назвал суверенитет Украины одной из "красных линий" для Путина

Президент США Джо Байден заявил о своей решимости занять твердую позицию на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным, пообещав провести "красные линии, сообщает Цензор.НЕТ.

Выступая после саммита 30 лидеров НАТО Байден признал, что в среду в Женеве ему предстоит столкнуться с серьезным противником.

"Он умен, он крутой, и я обнаружил, что он, как говорится, достойный противник", - сказал Байден.

Президент США заявил, что Китай и Россия пытаются расколоть трансатлантический альянс, и что, хотя он и не стремится к конфликту с Россией, НАТО ответит, если Москва "продолжит свою вредоносную деятельность".

В тех случаях, когда между Вашингтоном и Москвой есть разногласия, он "прояснит, в чем заключаются красные линии", сказал Байден. Одной из них был назван "суверенитет и территориальная целостность Украины".

Байден пообещал, что, столкнувшись с "агрессивными действиями" со стороны России, "мы собираемся дать Украине возможность поддерживать свою физическую безопасность".