Житель США застрелил кассира за просьбу надеть маску

Мужчина в американском штате Джорджия застрелил одного человека и ранил еще двоих из-за спора о ношении медицинской маски, сообщает Лента.Ру.

По данным полиции, преступник вошел в продуктовый магазин и уже на кассе между ним и сотрудницей магазина разгорелся спор, передает ABC News со ссылкой на полицию округа. Кассир попросила мужчину надеть медицинскую маску, в ответ на что подозреваемый открыл огонь. В помещении в этот момент находилось несколько покупателей.

"Был спор по поводу ношения масок, в ходе которого преступник достал оружие и выстрелил в кассира" , — заявила глава полиции округа Мэлоди Мэддокс.

Преступником оказался 30-летний Виктор Ли Такер. По предварительным данным, после перепалки с кассиром он вышел из магазина без покупок, но затем сразу же вернулся, на этот раз с пистолетом в руках. На нападение быстро среагировал охранник магазина, полицейский в отставке. Между ним и преступником завязалась перестрелка, в результате которой оба получили ранения.

Такера задержали, когда он пытался выползти из магазина. Охранника доставили в больницу, где у него обнаружили два огнестрельных ранения. По словам врачей, мужчину спас бронежилет. Еще одним пострадавшим оказалась второй кассир, пуля задела ее по касательной. Медики помогли ей на месте.