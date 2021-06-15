15 июня 2021 - какой сегодня праздник, приметы и запреты

В этот день в мире отмечаются Международный день прогулки, Всемирный день ветра, Всемирный день без мяса, День придумывания новых созвездий, Всемирный день пожертвований, Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей, сообщает УНИАН.

В Великобритании - День пива, в США - День американского гражданства, День государственности штата Арканзас, День электричества, День вишневого пирога, День фотографии природы, День силы улыбки, День справедливости для дворников, День омара, День «Поцелуй Вуки», в Коста-Рике - День посадки деревьев, в Южной Корее - День сельского хозяйства, в Италии - День инженера, в Азербайджане - День национального спасения, в Армении - День государственного флага, в Англии - День Великой хартии вольностей, в Кыргызстане - День работника противопожарной службы, в Индии - Фестиваль качелей «Раджа Парба», в Японии - Фестиваль «Санно-мацури», в Дании - День флага.

Памятные даты 15 июня, годовщины и события

В 1502 году Христофор Колумб открыл остров Мартиника.

В 1752 году Бенджамин Франклин экспериментом с воздушным змеем доказал электрическую природу молнии.

В 1844 году Чарльз Гудьир запатентовал способ вулканизации резины.

В 1851 году молочник Джекоб Фуссель основал в Балтиморе (США, штат Мэриленд) первую в мире фабрику по производству мороженого.

В 1867 году в Индианаполисе американским врачом Джоном Боббсом впервые была проведена успешная операция по удалению желчного камня.

В 1869 году Джон Хайат в Олбани (штат Нью-Йорк) запатентовал целлулоид.

В 1878 году в США была сделана первая попытка производства подобия фильма: 12 фотокамер одновременно зафиксировали один кадр с тем, чтобы определить, все ли четыре копыта отрываются от земли при лошадином галопе. Все получилось. Кино заработало.

В 1896 году произошло подводное землетрясение близ Санрику, Япония. Гигантская волна-цунами смыла в море 27 тысяч человек и более 10 тысяч строений.

В 1911 году в США была основана компания «Computing-Tabulating-Recording Company», известная сегодня как IBM.

В 1924 году компания «Форд» произвела свой 10-миллионный автомобиль.

В 1954 году был учрежден союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА, проводящий самый престижный европейский клубный футбольный турнир – Лигу чемпионов. В период своего первого розыгрыша в сезоне 1955/56 и по сезон 1990/91 он назывался Кубком европейских чемпионов. Первоначально в УЕФА входили 25 стран, сейчас - 55. Штаб-квартира УЕФА располагалась в Париже - до 1959 года, потом переехала в Берн. С 1995 года она базируется в швейцарском Ньоне. Первым генеральным секретарем УЕФА был Анри Делоне, а президентом - Эббе Шварц.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 15 июня чтит память святителя Никифора, исповедника, патриарха Константинопольского. Другие названия праздника: «Никифор дубодер», «Вьюнец», «Зеленые святки». В этот день поздравляли пары, сочетавшиеся браком в текущем году. Хозяйки украшали дома веночками из березовых веточек, а к обеду обязательно пекли каравай.

Что сегодня нельзя делать

Не нужно надевать одежду с металлическими пуговицами. Можно в этот день убирать и физически работать, но шить и прясть не стоит. Также нельзя купаться в открытых водоемах.

Приметы на 15 июня

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- утро тихое - хорошая погода сохранится долго;

- усилился ветер - к дождю;

- заход солнца утопает в облаках – к непогоде;

- разгулялись воробьи – в ближайшие дни погода будет хорошей.