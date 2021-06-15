СБУ предотвратила попытку сбыта оружия в воинской части

Оперативники СБУ разоблачили трех военнослужащих Вооруженных сил на попытке продажи неучтенного стрелкового оружия и боеприпасов, которые они планировали незаконно вывезти с места дислокации подразделения, сообщает Комментарии.

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Об этом проинформировал пресс-центр СБУ. Правоохранители провели обыск в одном из военных подразделений. Там они изъяли:

  • 4 автоматических станковых гранатомета;
  • 2 ручных противотанковых гранатомета;
  • модернизированный пулемет Калашникова;
  • танковые пулеметы Калашникова;  
  • автомат Калашникова АК 74;
  • автомат Калашникова АК 47;
  • 4 автомата Калашникова с металлическим складным прикладом;
  • 10 подствольных гранатометов ГП 25;      
  • пистолет Макарова; 3 ствола.
"Правоохранители открыли дело по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от 3 до 7 лет", — говорится в сообщении.

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