СБУ предотвратила попытку сбыта оружия в воинской части

Оперативники СБУ разоблачили трех военнослужащих Вооруженных сил на попытке продажи неучтенного стрелкового оружия и боеприпасов, которые они планировали незаконно вывезти с места дислокации подразделения, сообщает Комментарии.

Об этом проинформировал пресс-центр СБУ. Правоохранители провели обыск в одном из военных подразделений. Там они изъяли:

4 автоматических станковых гранатомета;

2 ручных противотанковых гранатомета;

модернизированный пулемет Калашникова;

танковые пулеметы Калашникова;

автомат Калашникова АК 74;

автомат Калашникова АК 47;

4 автомата Калашникова с металлическим складным прикладом;

10 подствольных гранатометов ГП 25;

пистолет Макарова; 3 ствола.