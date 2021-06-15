В США первый штат снял все COVID-ограничения

Американский штат Вермонт первым в США вакцинировал от COVID-19 более 80% населения, в связи с чем в нем отменили все COVID-ограничения, сообщает Новое время.

81,1% совершеннолетних жителей Вермонта получили по меньшей мере одну прививку от коронавируса. В связи с этим в штате были отменены все карантинные ограничения, пишет Associated Press.

«Наш штат показал миру, чего можно достичь, когда есть группа людей с правильным отношением, следящая за данными и доверяющая медицинской науке» , — заявил губернатор штата Фил Скотт.

Чрезвычайную ситуацию в штате Вермонт объявили 13 марта 2020 года.