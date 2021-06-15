Байден назвал Путина серьезным соперником

Президент США Джо Байден сказал, что президент РФ Владимир Путин является достойным противником - за два дня до встречи с Путиным в Женеве, сообщает Зеркало недели.

Об этом пишет Politico.

"Он (Путин) умный. Он крутой... И я обнаружил, что он, как говорили, когда я играл в мяч - достойный противник".

Когда Байдена спросили, считает ли он Путина убийцей, как он ранее говорил, Байден рассмеялся на несколько секунд. В то же время, Байден сказал, что когда ему задали вопрос о Путине в эфире, он ответил честно.

Байден также заявил о своей решимости занять твердую позицию за два дня до встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным, пообещав провести «красные линии».

Выступая после саммита 30 лидеров НАТО и настаивая на их полной поддержке на встрече с главой Кремля, Байден признал, что в среду в Женеве ему предстоит столкнуться с серьезным противником.