Курс валют НБУ на 15 июня

Курс валют НБУ на 15 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 15 июня 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 14 июня, снизился на 5 коп до 27.00 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 32.71 за 1 евро.

Курс рубля снизился до отметки 3.74 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов упал на 17 коп до 38.09 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 30.03 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 9 коп до 7.25 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 26.995700 --0.045
EUR Евро 32.705300 --0.085
RUB Рубль 0.373760 --0.003
GBP Фунт стерлингов 38.089600 --0.166
CHF Швейцарский франк 30.030300 --0.107
PLN Польский злотый 7.245800 --0.09

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