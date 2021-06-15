Курс валют НБУ на 15 июня
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 15 июня 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 14 июня, снизился на 5 коп до 27.00 за 1 доллар.
Курс евро снизился до отметки 32.71 за 1 евро.
Курс рубля снизился до отметки 3.74 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов упал на 17 коп до 38.09 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился до отметки 30.03 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 9 коп до 7.25 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.995700
|EUR
|Евро
|32.705300
|RUB
|Рубль
|0.373760
|GBP
|Фунт стерлингов
|38.089600
|CHF
|Швейцарский франк
|30.030300
|PLN
|Польский злотый
|7.245800