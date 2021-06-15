США могут остановить "Северный поток-2". Нафтогаз назвал варианты

Существует несколько способов остановить запуск российского газопровода "Северный поток-2". Для этого Украина должна заручиться поддержкой Конгресса США и Белого дома, сообщает Сегодня.

"Наш при﻿оритетный план в том, чтобы вместе с исполнительной ветвью власти США остановить "Северный поток-2". Для этого есть позитивные тенденции", – заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, который отправился с визитом в США.

По его словам, Госдепартамент США рассматривает вариант наложения действенных санкций против компании-оператора Nord Stream AG. Кроме того, рассматривается вопрос наложения сертификационных санкций, то есть санкции, которые сделают невозможным сертификацию "Северного потока-2".

"Вопрос остается открытым, и администрация США может остановить "Северный поток-2" сейчас. Это наша приоритетная задача – убедить США сделать это сейчас" , – сказал Юрий Витренко.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что условием запуска газопровода "Северный поток – 2" должна быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины.