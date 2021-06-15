Дефолт перед МВФ: опасные последствия для Украины

Депутаты из разных фракций предложили реструктуризировать долг перед Международным валютным фондом, сообщает 24 Канал.

Почему это решение популизм, который может иметь крайне негативные последствия для экономики Украины - читайте в материале.

Что предлагают депутаты

В законопроекте №5607 депутаты предлагают обратиться к МВФ с просьбой реструктуризировать часть внешнего долга Украины. Причины две:

Украина испытала падение социально-экономического состояния во время пандемии коронавируса.

В этом году, особенно осенью, Украину ждут пиковые выплаты долгов.

Пандемия

Авторы законопроекта отмечают, что более 300 законодателей во всем мире призвали МВФ и Всемирный банк "списать долги беднейших стран и увеличить финансирование для предотвращения глобального экономического спада".

Украина действительно пострадала из-за пандемии, но не так существенно, чтобы просить о списании долгов на уровне с такими бедными странами, как, к примеру, Судан. В 2020 году ВВП Украины упал на 4% – даже Великобритания (-9,9%) и Италия (-8,8%) понесли большие экономические убытки.

Более того, недавно Кабмин принял решение помочь Судану – единственной стране, которая имеет просроченную задолженность перед МВФ – оплатить долг, предоставив 6 миллионов долларов. Таким образом реструктуризировать свой долг и помогать другим странам – как минимум непоследовательно.

"Сомали, Либерия, Афганистан. Знаете, что объединяет эти три страны? То, что за последний год Международный валютный фонд пошел на списание задолженности этим странам из-за кризисной ситуации" , – сказала глава "Голоса" Кира Рудик.

Пиковые выплаты

В законопроекте приводят сумму в 627 миллиардов гривен, которые пойдут на погашение и обслуживание государственного долга в 2021 году. Правда, по последним данным Минфина, эта сумма чуть меньше – 603 миллиарда гривен, из которых:

454,9 миллиарда гривен пойдут на погашение госдолга.

148,4 миллиарда гривен пойдут на обслуживание долга, то есть уплату начисленных процентов (из них перед МВФ лишь 6,1 миллиарда гривен, а вот пиковые выплаты придутся на "коммерческий" долг – перед иностранными компаниями и инвесторами).

Поэтому возникает вопрос, почему депутаты предлагают реструктуризировать долг перед МВФ, обслуживание по которому в этом году составляет чуть больше 4% из общей суммы обслуживания. Так как дефицит бюджета от этого существенно не сократится, а репутационные последствия будут неотвратимыми.

"Популизм. Никакого смысла в законопроекте нет от слова вообще. Во-первых, долг МВФ самый дешевый с точки зрения обслуживания" , – объясняет экономист Борис Кушнирук.

Во-вторых, добавляет эксперт, долг МВФ состоит из двух частей: долг МВФ, который предоставляется Нацбанку, и долг МВФ, который предоставляется правительству.

"У Нацбанка нет никаких проблем с погашением этого кредита. И это лишь подтверждает продолжение сотрудничества. А у правительства там сумма маленькая, и ее не нужно в этом году погашать" , – объясняет Кушнирук.

Заметим, что кредиты МВФ являются дешевыми, так как в среднем берут 3%. Между тем ОВГЗ, по которому Минфин активно привлекает деньги, проценты в разы выше – 10 – 12%.

Что такое реструктуризация

Это еще не полный дефолт, но технически это он. Реструктуризация – это изменение условий возврата долга, например, уменьшение процентной ставки, продление срока возврата долга или кредитных каникул. Репутационные последствия реструктуризация имеет такие же негативные, как и дефолт, потому что страна признает, что неспособна расплатиться с долгами.

Последствия реструктуризации долгов

Доверие инвесторов и кредиторов. Украина долгое время восстанавливала доверие инвесторов после реструктуризации долгов в 2015 году, поскольку рейтинговые агентства существенно снизили позиции Украины. А без доверия приходится привлекать кредиты под высокие проценты.

Украина долгое время восстанавливала доверие инвесторов после реструктуризации долгов в 2015 году, поскольку рейтинговые агентства существенно снизили позиции Украины. А без доверия приходится привлекать кредиты под высокие проценты. Гривна. Соответственно падает и украинская гривна: частично из-за оттока инвестиций, а частично и из-за панических настроений, когда население и бизнес начинают скупать валюту.

Соответственно падает и украинская гривна: частично из-за оттока инвестиций, а частично и из-за панических настроений, когда население и бизнес начинают скупать валюту. Экономическая стагнация. Соответственно стране приходится сокращать расходы, чтобы как-то покрыть дефицит бюджета, поскольку дешевые заимствования – уже не вариант. Поэтому об экономическом развитии речь не идет.

Примут ли закон

Инициаторами законопроекта стали 36 депутатов из "Слуги народа", группы "За майбутнє", "ОПЗЖ" и группы "Доверие". Теоретически, если однопартийцы их поддержат, то законопроект может набрать около 300 голосов (необходимо 226 голосов).

Однако экономист Борис Кушнирук считает, что законопроект не найдет поддержки, так как является чистым популизмом и не несет в себе никакой пользы. По словам эксперта, западные партнеры Украины просто не поняли бы это решение.