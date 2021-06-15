В Москве из-за вспышки COVID-19 ввели жесткие ограничения

Во вторник, 15 июня, в Москве из-за резкого роста числа новых зараженных коронавирусом ввели новые ограничения, которые, по сути, ничем не отличаются от тотального карантина, сообщает Страна.ua.

Так, начиная с сегодняшнего дня в столице России началась нерабочая неделя и стартуют усиленные проверки из-за коронавируса.

Полный перечень ограничений приводит Телеграм-канал РИА Новости.

С 15 по 19 июня - нерабочие дни с сохранением заработной платы.

С 23.00 до 6.00 не работают кафе, бары, рестораны, ночные клубы, дискотеки и т.п. Исключение - обслуживание на вынос.

Еще с 13 июня работодателям рекомендовали перевести не менее 30% сотрудников на "удаленку", а также сотрудников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями

В парках Москвы и на природных территориях закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и т.п.

По 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в ТЦ и других аналогичных организациях.

Все пункты вакцинации в Москве в выходные дни работают.