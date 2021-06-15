Чем опасен кофе из уличных киосков летом

Время от времени каждый из нас позволяет себе полакомиться уличной едой, а кто-то не представляет своей жизни без нее. Профессор кафедры товароведения, управления безопасностью и качеством Елена Сидоренко и диетолог Галина Незговорова рассказали, безопасно ли кофе летом, сообщает Сегодня.

Что важно знать, покупая кофе в киоске на улице

Лидером продаж на улице считается кофе – ежедневно в мире выпивают более двух миллиардов чашек этого напитка. Но всегда ли кофе – это полезно? И что на самом деле мы можем выпить под видом напитка бодрости?

"Следует научиться отличать натуральный кофе – на основе молотых зерен от растворимого кофейного напитка, – комментирует профессор кафедры товароведения, управления безопасностью и качеством Елена Сидоренко – Можно купить "кофе" в киоске за 10 гривен, но по факту, вы выберете растворимый кофейный напиток – сахарную бомбу, плюс три эмульгатора и стабилизатора, которые полностью нарушают баланс кальция, магния в организме".

Кроме этого, оказывается, стоит обращать внимание и на посуду! Потому что часто порошок растворимого кофе заваривают в пластиковом стаканчике, который не предназначен для высоких температур.

Чем опасен кофе в кофейнях летом

Что же касается кофе из кофейни, то он может быть даже полезным для организма. Например, предотвращает возникновение проблем с печенью и болезни Паркинсона, но только в том случае, когда он натуральный. Однако, если вы любите кофе с молоком, то летом нужно быть крайне внимательными. Часто молоко в кафе хранится прямо у кофемашины, но отнюдь не в холодильнике.

"Ультрапастеризованное молоко после открытия, нарушения герметичности, необходимо хранить в охлажденных условиях. Там могут не развиваться молочнокислые бактерии, но будут развиваться те, которые попадут из воздуха, поэтому потенциально оно может прогоркнуть и стать опасным" , – отметила эксперт.

Чем опасно кофе в кофейнях летом

Добавляют молоко и в один из самых популярных напитков жаркой поры – кофе со льдом, однако любителей такого питья врачи призывают быть осторожными. Смесь кофе, льда и испорченного молока для желудочно-кишечного тракта могут стать самым большим врагом. Кроме этого, диетологи не рекомендуют сочетать холодные напитки с пищей. Прием холодной жидкости замедляет пищеварение, соответственно, пища просто не усваивается. Другая опасность айс-кофе – еще и от разницы температур. Когда в утомленный жарой организм попадает холодный напиток, тело испытывает резкий перепад температур. Это может существенно ослабить иммунитет и негативно повлиять на сердечно-сосудистую систему.