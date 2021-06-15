В Женеве к приезду Путина появилось скандальное граффити с Навальным

В Женеве появилось граффити с российским оппозиционером, основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным. Фотографии с рисунком опубликовали на странице митинга в поддержку политика, который должен состояться в Женеве, сообщает Север.Реалии.

Рисунок с Навальным - это копия граффити с политиком, которое создали в центре Петербурга неизвестные. Кроме рисунка Навального на стене есть надпись "Герой нашего времени" на французском языке. Такая же надпись, только на русском, была изображена на граффити в Петербурге.

15 июня в Женеве планируется провести митинг с требованием отпустить Навального из тюрьмы. 16 июня в Женеве президент России Владимир Путин встретится с президентом США Джо Байденом.