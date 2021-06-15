Схемы мошенничества на OLX: как не попасть на крючок

OLX.ua - крупнейший сервис объявлений Украины, популярность которого постоянно растет. Еще в начале 2021 он не входил в десятку наиболее посещаемых Украинская сайтов, а по итогам апреля занял седьмую строчку, сообщает Экономическая правда.

Какие самые популярные схемы обмана на платформе и как не стать их жертвой - читайте в материале.

Какие схемы мошенничества сейчас наиболее популярны?

Наиболее популярная схема - предоплата: фиктивные продавцы просят деньги за товар и после получения исчезают. Покупатель товар не получает.

Вторая схема - фишинг, когда мошенники создают клоны сайтов, например, подделывают страницу платежа. Клон выглядит как сайт, на котором покупаешь товар, но адрес сайта отличается от оригинала. Человек вводит на фишинговый сайт данные карточки, и затем мошенники могут рассчитываться этой карточкой в интернете.

Третья схема - когда ты продавец, с тобой связывается мошенник и говорит: "Хочу купить, прекрасное предложение, оплачиваю".

Сбрасывает скриншот с оплатой и говорит: "Деньги оказались в банке, они скоро придут, отправляй, сейчас к тебе приедет курьер". Продавец верит скриншоту, отправляет товар, но деньги не приходят, поскольку чек оплаты или скриншот были подделаны.

Как не стать жертвой мошенничества и что делать, если это случилось?

Первое. Если вы хотите пользоваться услугами какой-то онлайн-платформы, для начала ознакомьтесь с правилами пользования. Все крупные платформы на первой странице дадут несколько важных советов по эксплуатации этой площадки.

Второе. Если вы видите слишком "сладкое" предложение (красивые картинки, очень хорошая цена), отнеситесь к ней с недоверием. Такие предложения действительно бывают: иногда купишь что-то новое, а оно не подошло. Ты хочешь побыстрее избавиться и продаешь за хорошую цену. Однако не делайте сразу все, что требует продавец.

Третье. Общайтесь с продавцом или покупателем только в чате платформы. Не переходите в Viber, Telegram, не оставляйте информацию через смс или в мессенджеры социальных сетей. Общаются только внутри платформы.

Во время коммуникации между продавцом и покупателем платформа на определенных этапах переговоров дает подсказки. Если что-то идет не так, она говорит: не делайте этого, не переходите по ссылке, возможно, это будет опасно.

Четвертое. Храните три цифры CVV-кода платежных карточек. Если вас обманули, позвоните в банк и заблокируйте карточку, напишите в OLX или на платформу, где это произошло, чтобы они как можно скорее заблокировали пользователя, обратитесь к киберполиции, чтобы мошенника наказали.

Сколько фиктивных объявлений выявляют ежемесячно

В Украине и в подразделениях за пределами Украины работает очень большой отдел, который разрабатывает алгоритмы. С их помощью мы ежедневно анализируем 130 тыс. объявлений. Из них 80% алгоритмы пропускают и мы их публикуем. Остальные идут на ручную модерацию. Модераторы читают и где-то 3 тыс. из них блокируют.

В разделе "Недвижимость" работает отдельная команда по качеству контента. У них есть дополнительная матрица поиска фиктивных объявлений. Там сомнительного контента 10-15%. Это не мошенники, это могут быть объекты с недостаточным количеством информации, некачественными фотографиями. Об этом информируют авторов.