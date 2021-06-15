Молодая жена Виктора Павлика родила сына: трогательное фото

Молодая супруга популярного артиста Виктора Павлика Екатерина Репьяхова впервые стала мамой 15 июня. Девушка родила сына в одном из столичных родильных домов. Новоиспеченная мамочка уже поделилась первым фото малыша, сообщает 24 Канал.

Супруги Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова радуются пополнению в семье. В этот солнечный летний день ребята познакомились с долгожданным сыночком.