Роналду устроил антирекламу одному из топ-спонсоров Евро-2020: видео

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду начал пресс-конференцию перед матчем против Венгрии, сообщает 24 Канал.

В начале пресс-конференции произошел забавный эпизод. Роналду отставил в сторону две бутылки Coca-Cola, одного из главных спонсоров Евро-2020, и сказал "пейте воду!".

Cristiano Ronaldo te recomienda beber aguapic.twitter.com/We0ozFpBqi — Carrusel Deportivo (@carrusel) June 14, 2021

Выбрык чемпиона Европы может не понравиться УЕФА, информирует AS. Футбольный союз давно поддерживает связи с культовым брендом газированных напитков и не хочет, чтобы репутации партнеров наносили ущерб.

Добавим, что 15 июня Португалия начинает защиту титула матчем против Венгрии. Также в группу F попали Германия и Франция.