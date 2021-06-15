"Индийский" штамм COVID нашли уже в 74 странах

Штамм коронавируса "Дельта", также известный как "индийский", на сегодня зафиксирован в 74 странах. Вирус продолжает стремительное распространение и может стать доминирующим во всем мире, ссылаясь на международные источники, сообщает УНИАН.

Вспышки варианта "Дельта" зафиксированы в Китае, США, Африке, Скандинавском регионе и в странах Тихого океана.

По отчетам исследователей, "индийский" штамм быстрее распространяется и вызывает более тяжелое течение коронавирусной болезни. Он также демонстрирует определенную устойчивость к вакцинам, особенно если получена только одна доза.

Со ссылкой на бывшего чиновника Управления по контролю за продовольствием и лекарствами США сообщается, что в Штатах количество случаев заболевания штаммом "Дельта" удваивается каждые две недели и на сегодня составляет 10% от всех новых случаев коронавируса. В Великобритании "индийский" штамм составляет 90% от всех новых случаев COVID.

Органы здравоохранения по всему миру собирают и обмениваются данными о новом штамме. Но есть опасения, что в бедных странах с менее эффективной системой эпидемического мониторинга "индийский" штамм уже мог распространиться гораздо сильнее, чем можно судить по отчетам.