В столице Турции затопило улицы и дома
В результате обильных осадков в нескольких районах столицы Турции были затоплены улицы, жилые и офисные помещения, сельскохозяйственные угодья, сообщает Укринформ.
Больше всего из-за непогоды пострадали районы Йенимахалле, Батикент, Ерьяман, Кечиорен, Синджан.
В результате затопления улиц движение было затруднено или перекрыто, припаркованные транспортные средства оказались в воде, уровень которой не позволял хозяевам автомобилей до них добраться.
Подход к некоторым домов и офисных помещений были заблокированы из-за высокого уровня воды.
Скорость ветра достигала 40 км/ч. В нескольких районах сильные порывы ветра сломали деревья, в Кечиорене упал телефонный столб. В районе Ерьяман прошел град.
Коммунальные службы города продолжают очистку улиц и начали откачивать воду на отдельных участках.