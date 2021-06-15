В столице Турции затопило улицы и дома

В результате обильных осадков в нескольких районах столицы Турции были затоплены улицы, жилые и офисные помещения, сельскохозяйственные угодья, сообщает Укринформ.

Больше всего из-за непогоды ﻿пострадали районы Йенимахалле, Батикент, Ерьяман, Кечиорен, Синджан.

В результате затопления улиц движение было затруднено или перекрыто, припаркованные транспортные средства оказались в воде, уровень которой не позволял хозяевам автомобилей до них добраться.

Подход к некоторым домов и офисных помещений были заблокированы из-за высокого уровня воды.

Скорость ветра достигала 40 км/ч. В нескольких районах сильные порывы ветра сломали деревья, в Кечиорене упал телефонный столб. В районе Ерьяман прошел град.

Коммунальные службы города продолжают очистку улиц и начали откачивать воду на отдельных участках.