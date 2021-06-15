Промышленный бум. Почему экономика Украины начала расти

В разных секторах и отраслях экономики Украины — от финансов до промышленности — происходит оживление деловой активности, что свидетельствует о начале долгожданного роста, сообщает Деловая столица.

Экономическая ситуация

Экономическая активность в промышленном секторе продолжает расти. Годовые темпы роста оборота (объема реализации) продукции добывающей и перерабатывающей промышленности в апреле составили 59,7% и 53,7% соответственно (рост оборотов по сравнению с предыдущим месяцем составил 4,9% и 5,3%). Характерно, что ускорение роста объемов реализации промышленной продукции происходит, прежде всего, за счет внутреннего рынка, что свидетельствует о постепенном восстановлении внутреннего спроса.

Об улучшении ожиданий промышленных предприятий свидетельствуют также результаты опросов, проведенных Госстатом и Национальным банком. Так, по данным Госстата баланс ожиданий по изменению объема производства продукции в промышленности в последующие три месяца является положительным, как и ожидаемое изменение отпускных цен и объема экспортного спроса. В то же время ожидания промышленных предприятий по изменению количества работников являются более осторожными, хотя и демонстрируют определенное улучшение по сравнению с ранее проведенными опросами. Результаты ежемесячных опросов Национального банка подтверждают положительные тенденции — индекс деловых ожиданий промышленных предприятий в мае восстановился до значения превышающего равновесный уровень (50,8 в мае по сравнению с 49,8 в апреле), что свидетельствует о готовности предприятий к увеличению объемов производства.

Индекс строительной продукции по видам в апреле 2021 (с устранением сезонных колебаний) вырос на 11,3% к предыдущему месяцу и на 10,6% к апрелю 2020 года, главным образом, благодаря увеличению объемов жилищного строительства. По результатам 4 месяцев текущего года производство строительной продукции хотя и сократилось по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 5,3%, однако темпы его сокращения замедляются. По опросу Национального банка ожидания предприятий строительной отрасли все еще остаются достаточно пессимистичными (ниже равновесного уровня) из-за ожидания по роста цен на услуги подрядчиков и, как следствие, на свою продукцию, однако демонстрируют оптимизм в части перспектив увеличения объемов новых заказов, закупки сырья и материалов.

Бюджетная сфера

По оперативной информации Госказначейства выполнение месячного плана доходов Государственного бюджета Украины в мае составило 101,8% (+2,1 млрд грн. к плану), в том числе общего фонда — 102,7% (+2,8 млрд грн. к плану). Перевыполнение плановых показателей по доходам в мае стало возможным благодаря сверхплановым поступлениям от налоговых органов на общую сумму 3,5 млрд грн. (104,8% от плана). За январь-май 2021 доходы Государственного бюджета составили 476,1 млрд грн, что составляет 104,7% по сравнению с плановыми на этот период (+21,3 млрд грн. к плану), в том числе по общему фонду Госбюджета — 421, 0 млрд. грн. или 104,5% (+18,3 млрд грн. к плану). Основной вклад в перевыполнение плановых показателей за 5 месяцев 2021 было обеспечено Государственной налоговой службой (+14,1 млрд грн. или 106,3%) и Государственной таможенной службой (+5,3 млрд грн. или 103,8%).

Расходы по общему фонду государственного бюджета были выполнены в объеме 454,7 млрд грн., что составляет 92,6% от росписи отчетного периода. Превышение плана по поступлениям рядом с более низким по сравнению с планом выполнением расходной части ГБ обусловило выполнение ГБ с дефицитом в размере 32,5 млрд грн., в том числе общего фонда – 31,3 млрд грн, что почти в три раза ниже росписи отчетного периода (86,5 млрд грн.).

С учетом умеренного объема выплат по погашению и обслуживанию внутреннего государственного долга в последней декаде мая, объемы размещений ОВГЗ Министерством финансов были незначительными, что позволяло сдерживать от повышения стоимость государственных заимствований. Так, в течение мая на первичных аукционах было размещено гривневых ОВГЗ на сумму 11,8 млрд грн. со средневзвешенной ставкой 11,22%, что на 11 б. п. превышает средневзвешенную доходность первичных размещений гривневых ОВГЗ в апреле и на 372 б. п. — учетную ставку Национального банка. На первом аукционе в июне, состоявшемся 02.06.2021, с помощью гривневых финансовых инструментов в Государственный бюджет было привлечено 6 млрд. грн., из которых 2,5 млрд грн. — по однолетним ОВГЗ, с доходностью на уровне предыдущих размещений.

Напомню, что за январь-апрель 2021 план по государственным заимствованиям был выполнен на 88%. Неурегулированность вопроса о получении займов от международных финансовых организаций, а также недополучение запланированных средств от приватизации государственного имущества, усилили фокус на внутреннем рынке государственных заимствований, объем привлеченных средств на котором в январе-апреле текущего года даже превысил плановые показатели. В то же время, ради возможности увеличение объемов государственных заимствований на внутреннем рынке, Министерство финансов было вынуждено сократить срочность привлеченных через ОВГЗ займов — сверхплановые среднесрочные размещения были направлены на замещение недостаточного спроса на долгосрочные государственные ценные бумаги.

Учитывая увеличение плановых выплат доходов и погашения Правительством ОВГЗ до конца июня и в июле 2021 года (25 и 27 млрд грн. соответственно), развитие и углубление внутреннего рынка государственных заимствований в национальной валюте является необходимым условием слаженного функционирования рынка и достаточности на нем финансовых ресурсов по приемлемой стоимости для финансирования Государственного бюджета Украины.

Валютный рынок

Избыток предложения иностранной валюты на межбанковском рынке в конце прошлой и в начале этой недели осуществлял давление на обменный курс гривны в сторону укрепления. За неделю курс гривны к доллару США укрепился на 0,9% под влиянием преобладания предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков над спросом. Увеличению предложения иностранной валюты на рынке способствуют высокие цены на основные товары украинского экспорта — сельскохозяйственную продукцию, железную руду и сталь. В частности, мировые цены на кукурузу в годовом измерении увеличились на 42%, на пшеницу — на 8%, на сталь — на 16%, на железную руду — на 29%.

Благоприятные условия торговли, в свою очередь, определяют устойчивое влияние фундаментальных составляющих платежного баланса на обменный курс гривны. По результатам января-апреля 2021 сальдо текущего счета ПБ было положительным на уровне 1,1 млрд долларов США. В то же время отрицательный баланс торговли товарами по сравнению с аналогичным периодом увеличился с "-"1,3 млрд долларов США до "-"2,1 млрд долларов США, что стало результатом более быстрого роста импорта товаров над экспортом (19,9% и 16,7% соответственно) вследствие восстановления внутреннего потребительского спроса после смягчения карантина. При этом положительный баланс торговли услугами за 4 месяца текущего года — наоборот — был большим, по сравнению с прошлогодним (+1,8 млрд долларов США против +1,2 млрд долларов США), главным образом, благодаря сокращению расходов украинцев на зарубежные путешествия.

На наличном валютном рынке продолжает доминировать предложение иностранной валюты. С начала июня банки приобрели у населения иностранной валюты в наличной и безналичной форме на сумму более 70 млн долларов США, а с начала года — более 1,3 млрд долларов США.

Валютные поступления в Украину по оплате труда в январе-апреле 2021 оставались на уровне соответствующего периода прошлого года – 4,2 млрд долларов США. Это позволило смягчить последствия резкого увеличения выплат доходов от инвестиций в пользу нерезидентов, которые увеличились по сравнению с прошлым годом более чем вдвое — до 3,8 млрд долларов США, главным образом из-за увеличения выплат дивидендов и сокращения реинвестируемых доходов прямыми иностранными инвесторами.

Избыток иностранной валюты на рынке позволил Национальному банку впервые за последние 2 месяца осуществить интервенции по покупке иностранной валюты на общую сумму 110 млн долларов США, увеличив соответственно международные резервы НБУ, которые сейчас составляют 27,5 млрд долларов США.

Финансовый сектор

Ликвидность банковской системы Украины (корсчета банков и депозитные сертификаты НБУ) продолжает превышать 200 млрд грн. – почти в четыре раза выше норматива обязательного резервирования. Этому способствовало уменьшение остатка средств на ЕКС в пользу остатков на счетах в банках и незначительное сокращение наличных денег в обращении. Кроме того, путем проведения тендера по поддержанию ликвидности банков Национальным банком было предоставлено 3 банкам 800 млн грн., кредитов рефинансирования на срок 84 дня по ставке 7,5%. Задолженность платежеспособных банков по кредитам рефинансирования НБУ составляет: на срок до 3 месяцев – 4,1 млрд грн., на срок от 1 до 5 лет – 70,5 млрд грн.

Кредитный портфель банков в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» за неделю увеличился на 1,9 млрд грн. — почти до 46 млрд грн., из которых 18,4 млрд грн. были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 5,9 млрд грн. — на инвестиционные цели, 21,7 млрд грн. — на пополнение оборотных средств. Портфель ипотечных кредитов по государственной программе «Доступная ипотека 7%» вырос до 326 млн грн., из которых 24% — кредиты на покупку жилья на первичном рынке и 76% — на вторичном рынке.