О наличии каких проблем со здоровьем говорят "синяки" под глазами

Бывало ли у вас такое, что несколько дней подряд вы просыпались утром, шли в ванную, смотрели на себя в зеркало и испуганно делали шаг назад? Если вы регулярно видите в своем отражении темные круги под глазами и серую кожу, то это серьезный повод, чтобы обратиться к врачу, сообщает GreenPost.

По словам иммунолога Ксении Бочаровой, наличие темных кругов или синяков под глазами может говорить не только о том, что человек не выспался или много выпил перед сном, но о наличии у него серьезных проблем со здоровьем.

Проверьте печень!

Чаще всего, по словам медика, темные круги под глазами выдают проблемы с печенью или почками. На это могут указывать и другие признаки: если причина - печень, то кожа приобретает желтый оттенок, а если почки - то к вечеру сильно отекают ноги и руки. В любом случае, обнаружив у себя неприятные симптомы, стоит записаться на прием к участковому терапевту. А уж он дальше решит к какому специалисту вас направить для уточнения диагноза.

Иногда круги может давать сильная гипоксия - кислородное голодание тканей организма. Как правило, к этому приводит недостаток жизненно важных микроэлементов. Например, железа или селена.

Когда волноваться не стоит?

Ксения Бочарова утверждает , что в ряде случаев темные круги являются обычным явлением и не является следствием развития опасных болезней. По ее мнению, влияет возраст и неблагоприятная экологическая обстановка. Оказывается, чем старше человек, тем тоньше становится кожа под глазами. Из-за этого она приобретает темную окраску. Однако, даже предполагая, что во всем виновата физиология, не стоит тянуть с визитом к врачу.