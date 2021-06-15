Николаевский морской порт сократил перевалку грузов

Николаевский морской порт в январе-мае 2021 года сократил перевалку грузов на 20,3% к аналогичному периоду 2020 года – до 10 млн тонн, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, за указанный период порт сократил перевалку экспортных грузов на 28,5% по сравнению с январем-маем прошлого года – до 7,03 млн тонн, увеличил перевалку импортных – на 11,2%, до 2,48 млн тонн, транзитных – на 20% до 113,98 тыс. тонн, сократил перевалку каботажных на 2,7% – до 381,97 тыс. тонн.

Перевалка наливных грузов в Николаевском морпорту за пять месяцев 2021 года сократилась на 4,6% – до 1,4 млн тонн, сухих сыпучих грузов – на 24,7% до 7,25 млн тонн, тарно-штучных – на 6,9%, до 1,35 млн тонн.