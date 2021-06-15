Зеленский объяснил американцам, почему их должна волновать война на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война с Россией может прийти в дома американцев, сообщает Укринформ.

"За несколько дней до саммита Президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина, во время которого Украина будет занимать одно из первых мест повестки дня, - отмечают авторы репортажа , - Мы спросили Зеленского, почему простых американцев должен волновать конфликт в его стране, которая находится за тысячи миль от их собственной".

"Она (война с РФ) может прийти завтра в их дома", - сказал он.

Это может показаться надуманным, размышляют журналисты, но по мнению экспертов, российские хакеры используют Украину как испытательный полигон, в частности, для атак на её энергосистему, чтобы потом применить подобную тактику в США.

По их наблюдениям, Зеленский, как и многие украинцы, считает, что Путин имеет неоимперские амбиции в отношении России, чтобы снова контролировать своих соседей.