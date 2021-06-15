Укрзализныця уволит часть работников: кого коснется сокращение

Государственная "Укрзализныця" решила оптимизировать штат работников аппарата управления компании, и планирует сократить на 30% количество персонала в структурных подразделениях, сообщает UBR.

По его словам и.о. председателя правления "Укрзализныци" Ивана Юрыка, набсовет уже согласовал новую структуру центрального аппарата компании, в дальнейшем состоится сокращение трети работников.

"Об оптимизации штата "Укрзализныци" было много разговоров, пора переходить к действиям. Должны как можно быстрее навести порядок в структуре аппарата управления компании, устранить дублирование должностей и четко распределить функционал между подразделениями", – рассказал и.о. главы правления.

Также он отметил, что это позволит более быстро и эффективно принимать и реализовывать управленческие решения. На данном этапе нужно сократить 30% штатных должностей аппарата управления, в котором работают более 2,4 тыс. сотрудников.

При этом сокращение не коснется сотрудников филиалов компании и представителей рабочих профессий. Под оптимизацию подпадут только работники административно-управленческого персонала.

Кроме того, Юрык указал, что процесс будет проходить в соответствии с требованиями трудового законодательства и по согласованию с профсоюзом.

"Работники… будут своевременно предупреждены об этом, с предложением другой работы. При увольнении они получат все причитающиеся выплаты и выходное пособие в размере не меньше среднего месячного заработка" , – добавил он.

Напомним, в мае 2021 года "Укрзализныця" получила 39 млн грн прибыли вместо 693 млн грн убытка в январе текущего года. По сравнению с апрелем показатель вырос на 11,4%, или 4 млн грн (было 35 млн грн).