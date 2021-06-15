Шарий планирует сымитировать собственное похищение, – инсайд

Пророссийский политический блогер Анатолий Шарий может инсценировать собственное похищение, пишет инсайдерский Telegram-канал “Карточный офис”﻿.

По информации источника, блогер исчезнет на несколько дней из публичной плоскости, параллельно запустив слух, что его похитили, как бывшего украинского судью Николая Чауса.

Жена Шария Ольга также должна “исчезнуть”, предварительно написав “тревожную публикацию” , уверены инсайдеры.