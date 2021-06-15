Модернизация БМП-1: какие варианты есть и насколько они реальны

В ближайшие годы в Украине уже не появится новая боевая машина пехоты, на которую будут массово менять нынешний парк БМП-1, сообщает Деловая столица.

Хотя командование ВСУ периодически заявляет о том, что модернизированная БМП-1 будет оставаться на вооружении еще минимум 20 лет, а БМП-2 не нужна совсем, частные и государственные конторы с упорством, достойным лучшего применения, продолжают выкатывать все новые и новые "перспективные БМП" , вероятно, в надежде, что ветер переменится. Попробуем разобраться с основным такими проектами, насколько они реализуемы в современных условиях. Забегая вперед, скажем, что все они существуют уже несколько лет, причем в лучшем случае в качестве опытного прототипа, в худшем — в виде масштабной модели или эскиза.

БМП-У

Именно к последним относится БМП-У от ГП "ХКБМ". Хотя прорисовки машины гуляют по интернету достаточно давно, однако некоторые детали проекта стали известны только недавно из интервью начальника организационно-аналитического сектора предприятия Сергея Стримовского.

По его словам, новая бронированная машина прорисована инженерами предприятия вокруг дизельного двигателя мощностью 734 л. с. (по всей видимости, иностранного происхождения) и автоматической трансмиссии. Основное вооружение стандартное для легкой бронетехники последнего времени — боевой модуль БМ-3М "Штурм" с 30-мм пушкой, 7,62-мм пулеметом, 30-мм гранатометом и ПТРК "Барьер".

По словам производителя, экипаж новой боевой машины составляет три человека, а десант — восемь. Боевая масса БМП-У с базовым уровнем защиты составит 25 т, а с дополнительной защитой — до 30 т. Максимальная скорость движения составляет 70 км/ч, а запас хода — 600 км.

"Фишкой" машины объявлены керамические панели дополнительной защиты и круговая система обзора на основе внешних камер. При этом совершенно непонятно, на какой именно базе харьковчане собираются строить новую БМП. Если на абсолютно новом шасси, которого еще не существует, то тут сроки появления опытного экземпляра сдвигаются сразу на несколько лет, а о государственных испытаниях и говорить нечего, что в нынешних условиях является неприемлемым для обороноспособности страны с любой точки зрения.

"Кевлар-Е"

Прототип еще одной боевой машины пехоты от частного производителя "Укринмаш" — "Кевлар-Е" — будет представлен на выставке "Зброя і безпека — 2021". Тут инженеры прямо говорят о том, что в основе нового продукта лежит шасси САУ 2С1 "Гвоздика" — ходовая часть и компоновка корпуса осталась без изменений. За счет отсутствия весьма габаритной бронеукладки боевая машина пехоты при экипаже в три человека сможет перевозить шесть десантников в полном вооружении. Стандартно планируется устанавливать упомянутый выше боевой модуль "Штурм".

Ранее производитель говорил об оснащении "Кевлара-Е" облегченной динамической защитой "Ракетка" и комплексом активной защиты "Шершень", однако на фото опытного образца, который будет представлен на выставке, они отсутствуют. Довольно слабое базирование корпуса "Гвоздики" инженеры планируют усилить за счет дополнительной керамической брони.

Этот проект хорош тем, что обслуживание САУ 2С1 "Гвоздика" хорошо освоено в войсках — не придется ничего изобретать и перестраивать в логистике. Проблема в другом — в отсутствии корпусов для переделки. До начала войны на Донбассе в ВСУ было всего около 300 "Гвоздик" и после понесенных потерь и начала формирования новых подразделений их пришлось докупать в Восточной Европе. То есть изобилия для массовых переделок просто нет, а их парк в странах бывшего Варшавского договора весьма небольшой.

Варианты для БМП-1

Есть еще как минимум два варианта перспективных БМП от частных производителей на базе легкобронированного артиллерийского тягача МТ-ЛБу: "Плавець" от "Техимпекса" и "ТУР" от компании "Корт", но их вряд ли стоит рассматривать как реалистичный вариант, так как по сути основа такой машины — это обыкновенный вездеход с броней, которая защищает только от пуль калибра 7,62 мм и осколков. А применение кевларового внутреннего подбоя и противокуммулятивных экранов только частично решает эту проблему.

На фоне этого стоит оценить программу модернизации парка БМП-1. Судя по всему, военные еще не определились с этим окончательно. Так, в апреле нынешнего года в СМИ появились кадры, которые журналисты назвали "завершающим этапом государственных испытаний" модернизированной БМП-1 от ГП "Житомирский бронетанковый завод". Основное отличие от стандартных машин — это новый боевой модуль БМ-5 "Спис" от "Техимпекса", который унифицирован с армейскими и флотскими боевыми модулями типа "Штурм" и "Парус". Его вооружение исключительно отечественного производства: 30-мм пушка ЗТМ1, 30-мм автоматический гранатомет, 7,62-мм пулемет КТ-7,62 и две пусковые установки ПТУР "Барьер".

В то же время в начале июня появилась информация о варианте модернизации БМП-1 от ГП "ХКБМ" с боевым модулем БМ-7 "Парус". В целом его вооружение аналогично БМ-5 "Спис", однако отличается оптико-телевизионным прицельным комплексом. А еще он уже отработан в производстве и устанавливается на машины БТР-4, которые состоят на вооружении.

Какой из вариантов в конечном итоге станет окончательным, на сегодня сказать нельзя. Тем более что еще летом 2020 г. на полигоне в Гончаровске (Черниговская область) военные отрабатывали еще как минимум два варианта с другими боевыми модулями — КБА-105 "Шквал" и "Стилет"…