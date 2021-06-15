Медведчук обжаловал в ЕСПЧ действия украинской власти

Нардеп от партии ОПЗЖ Виктор Медведчук обжаловал в ЕСПЧ незаконные действия украинской власти.

Об этом сообщил его коллега по партии Ренат Кузьмин на своей Facebook-странице.

Так, согласно утверждениям Кузьмина, Медведчук "обвинил действующий режим в политической мотивации его уголовного преследования, в грубом нарушении права на справедливый суд, а также в нарушении права на свободу и личную неприкосновенность".

Кузьмин также предположил, что решение ЕСПЧ несложно предугадать, особенно если принимать во внимание последнее заявление Верховного Комиссара ООН по правам человека "о грубых нарушениях, допущенных украинской властью при закрытии связанных с Медведчуком оппозиционных телеканалов".