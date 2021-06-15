Киевский центр вакцинации не будет работать на выходных

В КГГА проинформировали, что центр массовой вакцинации от COVID-19 на базе МВЦ в Киеве на этой неделе вместо выходных будет работать в четверг и пятницу — 17 и 18 июня соответственно, сообщает Новое время.

Заместитель главы КГГА Анна Старостенко рассказала о причинах смены графика работы центра.

"Это связано, во-первых, с тем, что в эти выходные количество желающих прививаться уменьшалось после обеда. Поэтому, имея три выходных, мы ожидаем еще меньшее количество людей. Во-вторых, мы хотим дать отдохнуть нашим медицинским работникам, которые сейчас работают 7 дней в неделю. В-третьих, город хочет протестировать работу центра массовой вакцинации именно в будни, чтобы понять целесообразность его работы в течение всей недели", — пояснила Старостенко.

Она добавила, что киевлян уже проинформировали об изменениях в работе центра вакцинации в МВЦ через приложение Helsi и SMS.

29-30 мая первые центры массовой вакцинации открылись в Киеве, Львове и Одессе. 6 июня их запустили еще в семи городах. В частности, в Киеве в субботу и воскресенье, 5-6 июня, в пункте вакцинации прививки делали и тем, кто получил приглашение на вакцинацию, и тем, кто зарегистрировался в приложении "Дія", но приглашения не дождался.

С 12 июня запустили еще 30 центров вакцинации в 14 регионах Украины.