За сутки в Украине сделали более 50 тыс. прививок

За минувшие сутки, 14 июня, в Украине от коронавирусной инфекции вакцинированы 50 057 человек, ссылаясь на данные Министерства здравоохранения Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

Первую дозу получили 28 100 человек, полностью иммунизированы 21 957.

В течение суток работали 448 мобильных бригад и 755 пунктов вакцинации.

В лист ожидания вакцинации записались 692 404 человека.

С начала прививочной кампании привиты 1 768 556 человек, из них получили 1 дозу – 1 507 801 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 260 755 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 768 556 прививок.