Названы части курицы, которые вредны для организма

Домашняя птица - один из самых популярных продуктов, но не многие знают, что некоторые части курицы лучше не использовать в пищу. Особенно если несушка была выращена на птицефабрике, а не жила на ферме, сообщает Российская газета.

"Если в курицу попадают какие-то паразиты или ее пичкают какими-нибудь химикатами, в первую очередь страдают внутренние органы. Как правило это потроха, они самые опасные", - рассказал эксперт по здоровому питанию Сергей Синицын.

Поэтому варить такие продукты лучше в двух водах, что сделает блюда безопасными и красивыми.

Кстати, по мнению врачей, темное куриное мясо обычно считается более вредным потому, так как в районе голеней и окорочков птицы в большом количестве "откладываются" гормоны и антибактериальные препараты. Подобные "добавки" часто используются для ускоренного роста курицы. Не рекомендуется есть куриную кожу, так как в ней много жира и она является местом скопления бактерий. Много паразитов встречаются в легких птицы, и при этом бактерии устойчивы к высокой температуре.

Как считает гастроэнтеролог Инна Мазько: при выборе куриного мяса отдавать предпочтение грудке, так как это диетический продукт и в белом мясе накапливается меньше химических веществ.