Стали известны темы саммита РФ-США в Женеве

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил темы саммита РФ-США в Женеве, а также раскрыл детали организационных вопросов.

Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости.

Согласно сведениям Ушакова, переговоры будут состоять из трех частей - узкой и двух расширенных с перерывом на чай-кофе. На встрече будут присутствовать Лавров и Блинкен, а также переводчики.

Помощник президента подчеркнул, что пока стороны не достигли договоренности о совместной пресс-конференции. Также несогласованным пока остается вопрос по итоговым документам, ясность будет к вечеру 15-го числа.

Сообщается, что на основной повестке дня будут обсуждать такие темы:

стратстабильность, пандемию, борьбу с киберпреступностью, сотрудничество в экономике, климат и Арктику;

вопрос Украины, Сирии, Ливии, Афганистана и Карабаха;

нерешенные вопросы двусторонних отношений, задержания россиян в третьих странах, работа диппредставительств;

возможно, США могут поднять тему Навального, не исключено обсуждение Беларуси.

Отметим, что, по словам Ушакова, после саммита запланирована встреча с президентом Швейцарии.

Кроме того, помощник президента заявил, что "есть настрой в случае решения президентов на возвращение послов в Москву и Вашингтон".



