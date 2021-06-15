Стали известны темы саммита РФ-США в Женеве
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил темы саммита РФ-США в Женеве, а также раскрыл детали организационных вопросов.
Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости.
Согласно сведениям Ушакова, переговоры будут состоять из трех частей - узкой и двух расширенных с перерывом на чай-кофе. На встрече будут присутствовать Лавров и Блинкен, а также переводчики.
Помощник президента подчеркнул, что пока стороны не достигли договоренности о совместной пресс-конференции. Также несогласованным пока остается вопрос по итоговым документам, ясность будет к вечеру 15-го числа.
Сообщается, что на основной повестке дня будут обсуждать такие темы:
- стратстабильность, пандемию, борьбу с киберпреступностью, сотрудничество в экономике, климат и Арктику;
- вопрос Украины, Сирии, Ливии, Афганистана и Карабаха;
- нерешенные вопросы двусторонних отношений, задержания россиян в третьих странах, работа диппредставительств;
- возможно, США могут поднять тему Навального, не исключено обсуждение Беларуси.
Отметим, что, по словам Ушакова, после саммита запланирована встреча с президентом Швейцарии.
Кроме того, помощник президента заявил, что
"есть настрой в случае решения президентов на возвращение послов в Москву и Вашингтон".