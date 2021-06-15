В Турции за день сделали рекордное количество COVID-прививок

В Турции 14 июня сделали более 842 000 прививок против коронавируса, что является рекордным показателем за один день, сообщает Европейская правда.

По данным Министерства здравоохранения Турции, в понедельник ввели более 842 494 доз вакцины.

Всего с начала кампании иммунизации в Турции ввели более 34,6 миллиона доз вакцин против COVID-19.

Более 20 млн человек получили первую дозу, тогда как почти 13,7 миллиона уже полностью вакцинированы.

За последние 24 часа Турция сообщила о 5626 новых случаях коронавируса, включая 428 пациентов с симптомами. Количество новых случаев заболевания в воскресенье составляла 5012.

Общее количество случаев заболевания в стране превышает 5,33 миллиона, тогда как количество погибших достигло 48 795.

В Турции действует комендантский час с 22:00 до 5 утра с понедельника по субботу и полный карантин в воскресенье.