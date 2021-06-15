Реал нашел Лунину новое место работы

22-летний голкипер Андрей Лунин в ближайшее время вновь покинет испанский Реал, отправившись в аренду. Интерес в услугах уроженца Харьковской области проявил середняк Ла Лиги – Кадис. И руководство "сливочных" не возражает против временного ухода украинца. Недавно Лунин попрощался с Зиданом; при нем он лишь раз вышел на поле, сообщает Сегодня.

Новость о кандидате в сборную Украины опубликовало испанское издание Don Balon.

Сообщают, что Карло Анчелотти готов отпустить Андрея. Напомним, две недели назад Реал назначил новым тренером трехкратного победителя Лиги чемпионов. Основной страж ворот, бельгиец Тибо Куртуа, в течение сезона не дал усомниться в своем высоком уровне.

Интересно, что к Лунину проявляли интерес несколько команд из Италии, в частности, Рома. Однако президент Реала Флорентино Перес считает, что наш кипер еще пригодится и лучше его держать под рукой – в Испании. Контракт бывшего футболиста Зари с Реалом действует еще три года, его стоимость оценивают в 3 миллиона евро.

Тем временем Роналду общается о переходе с тремя грандами.

Вспомним, как Лунин защищал ворота сборной Украины в товарищеском матче с поляками: