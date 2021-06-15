Найден неожиданный способ лечения миокарда

Открытие, которое, по мнению ученых, поможет усовершенствовать лечение сердечной недостаточности, сделали специалисты Национального исследовательского университета "МИЭТ" (НИУ МИЭТ) в составе научного коллектива. По словам авторов, полученные данные позволят превратить обычные насосы для искусственного кровообращения в инструмент для терапии и диагностики сердца, сообщает РИА Новости.

Сердечная недостаточность – одно из наиболее распространенных сердечно-сосудистых заболеваний. В тяжелых случаях этой болезни, как правило, применяется пересадка сердца, однако ряд проблем вынуждает искать другие пути лечения: ожидание донорских органов может занимать несколько лет, а после операции организм может отторгнуть новое сердце, в связи с чем потребуется дорогостоящая терапия и постоянные обследования.

Сегодня, по словам ученых НИУ МИЭТ, активно развивается альтернатива этой опасной процедуре – имплантация устройства вспомогательного кровообращения. Если сердце не способно само прокачать поступающий объем крови, такие устройства обеспечивают ее перекачивание от левого желудочка в аорту.

Исследователи обнаружили соответствие между параметрами электрического тока в таких аппаратах и работой сердечной мышцы (миокарда), к которой они подключаются. Исследование опубликовано в журнале Applied Sciences (Switzerland).

По их словам, это позволит превратить простой насос в инструмент для диагностики и даже для тренировки сердца. У некоторых пациентов миокард, как объяснили ученые, способен восстановить нормальную работу. Возможность гибко настраивать мощность искусственного насоса поможет создать для сердечной мышцы именно ту нагрузку, которая даст оптимальный терапевтический эффект.

"При значительных улучшениях происходит полное восстановление функции сердца, устройство вспомогательного кровообращения может быть удалено. Внедрение нашего метода должно привести к заметному росту числа выздоровевших пациентов – пока что это около трех процентов больных с искусственным кровообращением", – отметил Телышев.

Открытие актуально для любых систем вспомогательного кровообращения как российских, так и зарубежных, сообщили ученые.