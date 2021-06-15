Екатерина Кухар ошеломила изысканным образом

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар уже год находится на должности директора Киевского государственного профессионального хореографического колледжа. Знаменитость провела первый выпускной концерт. Для торжества она выбрала изысканный пиджак цвета фуксии с черной вышивкой, сообщает 24 Канал.

Праздничный концерт состоялся в Национальной опере Украины. Среди зрителей в зале были руководители различных театров Украины, послы из Германии, Австрии, Испании, Канады, Индии и других стран. Екатерина Кухар вышла на сцену в элегантном образе и очаровала присутствующих безупречным внешним видом.

Изысканный образ Екатерины Кухар на выпускном

Танцовщица предстала перед камерами в облегающем черном платье длины миди, поверх которого одела изысканный пиджак цвета фуксии с черной вышивкой от украинского дизайнера Юлии Магдыч. Такой наряд танцовщица соединила с прозрачно-черными туфлями-лодочками на высоком каблуке. Это впервые, когда Кухар вышла на сцену Национальной оперы Украины не в пуантах, а на шпильках.

Екатерина Кухар с ученицей / Фото пресс-службы

Екатерина поделилась, что она впервые была на сцене Национальной оперы Украины как руководитель колледжа. Для нее это большая ответственность. Кухар призналась, что ей легче было самой выйти на сцену и станцевать, поскольку она очень волновалась за своих учеников.

Екатерина Кухар с ученицей / Фото пресс-службы