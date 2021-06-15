ГБР возбудило уголовное производство против нардепа от "СН"

Государственное бюро расследований 3 июня возбудило уголовное производство против народного депутата от партии "Слуга народа" Олега Семинского, сообщает РБК-Украина.

Ему инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины, а именно присвоение части прибыли газодобывающей компании "Нефтегаздобыча" в период нахождения на должности председателя правления компании.

Такая информация содержится в Едином реестре досудебных расследований.

18 марта экс-министр транспорта Украины Николай Рудьковский обратился в ГБР с заявлением о том, что Олег Семинский не имел никаких правовых оснований выводить средства из "Нефтегаздобычи", поскольку не был акционером компании, а делал это для собственного незаконного обогащения.

Сначала Государственное бюро расследований отказалось внести сведения в Единый государственный реестр досудебных расследований и начать досудебное расследование в отношении нардепа.

Однако Рудьковский обратился в суд с жалобой на бездействие ГБР.

27 апреля Шевченковский районный суд удовлетворил жалобу и обязал ГБР безотлагательно внести в ЕРДР сведения о преступлении, совершенном Семинским, и начать досудебное расследование.